Политика Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции

2020-03-05 21:00 78

Украинцы получили возможность вызвать полицию через специальное мобильное приложение My Pol.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Верховной Рады презентовал приложение My Pol, сообщает Facebook МВД.

"Это приложение для вызова полиции. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с правоохранительными органами", - заявил Аваков.

Приложение My Pol работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Оно позволяет:

• быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS;

• оценивать работу полицейских по номеру жетона;

• получать справку о законах;

• находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи;

• получать новости полиции.

Для работы My Pol требуется разрешения на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS. Доступ к геоданным нужен для определения местоположения при вызове SOS. Доступ к фотографиям и мультимедиа требуется для добавления фото к учетной записи пользователя. Доступ к контактам нужен для выбора номера телефона доверенного лица из телефонной книги.

Скачать приложение My Pol можно в магазине Google Play Store и Apple App Store.