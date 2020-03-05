Политика В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса

2020-03-05 21:54 180

 

В Италии заявили об обнаружении 769 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и по меньшей мере 41 смерти от этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

По данным издания, по состоянию на вечер 5 марта количество случаев заражения коронавирусом достигло 3858 человек. Подтверждено 148 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших от вспышки коронавируса в Италии возросло до 107 человек. По состоянию на вечер 4 марта количество зараженных коронавирусом нового типа в Италии составляло почти 3090. Болезнь удалось преодолеть 276 лицам.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ

2020-03-05 21:25 198

Эпидемия коронавируса: число погибших от COVID-19 в Италии возросло до 107 человек, 2706 - инфицировано

2020-03-04 21:00 696

Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин

2020-03-01 11:00 750

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 15:00 996

Еще новости в разделе "Политика"

В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса

2020-03-05 21:54 180

Шмыгаль составил план работ для нового правительства

2020-03-05 21:30 177

Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции

2020-03-05 21:00 177

Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку

2020-03-05 19:45 174
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса 2020-03-05 21:54 180
Шмыгаль составил план работ для нового правительства 2020-03-05 21:30 177
Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции 2020-03-05 21:00 177
Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку 2020-03-05 19:45 174

Лента

22:00 Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий
21:54 В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса
21:30 Шмыгаль составил план работ для нового правительства
21:25 Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ
21:04 Гетьманцев пошел против позиции президента
21:00 Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции
20:30 В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину
20:00 Житель Китая скончался от повторного коронавируса
19:45 Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку
19:30 Зеленский об эвакуации украинки из Китая: Самолет за собачкой - это перебор