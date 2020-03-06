Вопросы к Кабмину и земельный закон - план работы Верховной Рады на 06.03.2020

Сегодня парламент начнет свою работу с часа вопросов к правительству и продолжит рассматривать поправки, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.
Для рассмотрения в первом чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
На повестке дня также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".