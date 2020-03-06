Политика Верховную Раду могут закрыть на карантин из-за коронавируса - депутат контактировал с зараженным

2020-03-06 14:35 132

Нардепа из ОПЗЖ Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

В пятницу, 6 марта, Волошин был в Верховной Раде и даже выступал. В результате, разумеется чисто теоретически, политик мог "принести" смертельный китайский коронавирус нового типа в здание парламента. И "поделиться" им, как минимум, с коллегами по фракции.

Напомним, сегодня стало известно, что нардеп контактировал с зараженным коронавирусом. Волошин встречался во Франции с политиком, заразившимся коронавирусом, о чем известно из публикации украинского парламентария в Facebook.

Сейчас пост в соцсети не отображается, но украинские СМИ успели сделать его скриншот.

В сообщении Волошина речь идет о его встрече с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Украинский парламентарий 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал тогда Волошин.

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