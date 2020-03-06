Верховную Раду могут закрыть на карантин из-за коронавируса - депутат контактировал с зараженным

Нардепа из ОПЗЖ Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
В пятницу, 6 марта, Волошин был в Верховной Раде и даже выступал. В результате, разумеется чисто теоретически, политик мог "принести" смертельный китайский коронавирус нового типа в здание парламента. И "поделиться" им, как минимум, с коллегами по фракции.
Напомним, сегодня стало известно, что нардеп контактировал с зараженным коронавирусом. Волошин встречался во Франции с политиком, заразившимся коронавирусом, о чем известно из публикации украинского парламентария в Facebook.
Сейчас пост в соцсети не отображается, но украинские СМИ успели сделать его скриншот.
В сообщении Волошина речь идет о его встрече с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.
Украинский парламентарий 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение.
"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал тогда Волошин.