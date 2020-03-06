Политика Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным

2020-03-07 11:30 231

 

Владимир Зеленский установил крайний срок для переговоров с Владимиром Путиным. Украина выйдет из переговоров с Россией, если в них не будет прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский выйдет из переговоров с Россией через год в случае отсутствия прогресса. Об этом он заявил в интервью The Guardian в пятницу, 6 марта.

После первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре Зеленский установил дедлайн в один год, чтобы осуществить прорыв, рассказал украинский лидер в интервью.

Правительство может готовить соглашение в течение года, но не дольше, утверждает президент. Зеленский также заявил о существовании "двух-трех планов", в случае отказа от переговоров с Россией, но не стал рассказывать о них подробно.

"Я не дам своих пяти лет, которые мне дал украинский народ, работать по Минску пять лет. Я этого не буду делать", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что все, что об этом говорилось - лишь "пожелания". Предпосылок для ее проведения он не видит.

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