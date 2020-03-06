Экономика Курс доллара в марте: эксперты рассказали, как будет штормить валютный рынок

2020-03-07 10:00 183

 

Гривна значительно девальвировала по отношению к доллару за неделю, эксперт рассказал, чего ждать дальше

Отмечается, что слухи о смене правительства и спад мировой экономики в связи с коронавирусом, сделали свое дело и во вторник доллар на межбанке пробил отметку 25 грн, пишет «КП в Украине».

Эксперты прогнозируют, в ближайшее время гривна потопчется вблизи 25 грн за доллар, но все же продолжит свое снижение.

Специалисты подчеркивают, что сейчас события в мировой экономике влияют на гривну сильнее, чем смена правительства. Поскольку, по сути, главная линии партии в политике пока неизменна.

Так аналитик "Альпари" Максим Пархоменко отмечает, что сейчас на мировых рынках растет паника относительно распространения вируса. При этом многие инвесторы не так боятся вируса, как возможных карантинных мер, которые могут х значительно замедлить темпы экономического роста. Поэтому инвесторы активно выходят с рисковых бумаг, которыми являются наши облигации.

«В данный момент паника еще не приобрела глобального масштаба на рынке, но в случае введения экстренных мер, мы можем смело ожидать волну продаж наших бумаг, что позволит снижаться гривне до отметки в 27 гривен за доллар», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас это наиболее негативный сценарий развития.

Ввиду вышеперечисленных условий рынок может немного поштормить, за счет чего курс может вырасти до 26грн/долл. При этом эксперт прогнозирует, что Нацбанк будет сдерживать снижение курса за счет интервенций, поэтому резкого падения гривны не произойдет.

Как сообщалось ранее, данные за февраль, которые обнародовал Нацбанк Украины, озадачивают. Оказывается, украинцы массово несли валюту в обменники.

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