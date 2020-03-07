Политика Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине

2020-03-07 10:30 147

Германия продолжит оказывать возможную поддержку в реализации украинским правительством реформ.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с назначением на должность и пригласила его посетить Берлин. Соответствующее заявление канцлера в пятницу, 6 марта, опубликовано на сайте правительства Германии.

“От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Наши двухсторонние отношения достигли высокого уровня благодаря все более тесному сотрудничеству в последние годы. Федеральное правительство будет продолжать поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбы с коррупцией и судебной системы”, - отметила Меркель в поздравительном письме.

Также канцлер пригласила Шмыгаля посетить Берлин с официальным визитом.

“Мы хотели бы еще больше углубить наши двусторонние отношения. Мы хотим лучше использовать возможности тесного экономического сотрудничества в будущем. Чтобы обсудить эти и другие темы, я была бы очень рад приветствовать вас в Берлине”, - добавила Меркель.

Ранее новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил планы Кабмина.