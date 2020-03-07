Политика Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине

2020-03-07 10:30 147

 

Германия продолжит оказывать возможную поддержку в реализации украинским правительством реформ.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с назначением на должность и пригласила его посетить Берлин. Соответствующее заявление канцлера в пятницу, 6 марта, опубликовано на сайте правительства Германии.

“От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Наши двухсторонние отношения достигли высокого уровня благодаря все более тесному сотрудничеству в последние годы. Федеральное правительство будет продолжать поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбы с коррупцией и судебной системы”, - отметила Меркель в поздравительном письме.

Также канцлер пригласила Шмыгаля посетить Берлин с официальным визитом.

“Мы хотели бы еще больше углубить наши двусторонние отношения. Мы хотим лучше использовать возможности тесного экономического сотрудничества в будущем. Чтобы обсудить эти и другие темы, я была бы очень рад приветствовать вас в Берлине”, - добавила Меркель.

Ранее новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил планы Кабмина.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Зарплата больше 2 млн": Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука

2020-03-04 18:30 7791

фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в марте - анонс

2020-02-25 17:21 990

Украинцев ждет неприятный сюрприз в платежках за воду

2020-02-23 10:30 630

фото Обыски на 1+1: глава СБУ Баканов посоветовал СМИ правильно освещать дело о прослушке премьера

2020-02-06 07:52 1389

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным

2020-03-07 11:30 231

Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку

2020-03-07 11:00 129

Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине

2020-03-07 10:30 147

Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ

2020-03-06 20:33 447
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным 2020-03-07 11:30 231
Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку 2020-03-07 11:00 129
Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине 2020-03-07 10:30 147
Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ 2020-03-06 20:33 447

Лента

12:00 Водителей ожидают новые штрафы: официальное заявление
11:30 Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным
11:00 Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку
10:30 Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине
10:00 Курс доллара в марте: эксперты рассказали, как будет штормить валютный рынок
фото 22:12 Впервые в истории прототипом куклы Barbie стала украинская спортсменка
21:36 Китайские медики рассказали, как защитить свой дом от коронавируса COVID-19
20:33 Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ
19:35 Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные
18:28 Денис Шмыгаль детально пояснил, в каком случае подаст в отставку