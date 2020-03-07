Политика Ученые сообщили об изменениях в симптомах коронавируса

2020-03-07 13:00 234

 

Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания.

По данным ученых, у тех, кто заболел позднее, симптомы проявлялись не так явно, сообщает Social Science Research Network.

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. В первую вошел 31 человек, зараженный с 16 по 22 января, во вторую — 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

У большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У заболевших из второй группы эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее. Однако другие симптомы — кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди — у пациентов из обеих групп различались незначительно.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

Он также может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

Ранее сообщалось, что число людей, которые заразились коронавирусом по всему миру, превысило 100 тысяч человек.

С начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли более 3400 человек. 55 тысяч выздоровели, остальные продолжают лечение.

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