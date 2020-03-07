Политика Коболев с громадной премией удивил своим цинизмом

2020-03-07 14:30 189

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поразил резким заявлением.

В Давосе он заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему идет, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", - цинично высказался чиновник.

Рассказывать при этом о размере своей зарплаты, а также комментировать размер зарплат коллег Коболев не стал.

Напомним, известный украинский юрист и блогер Михаил Шнайдер посчитал суммарную зарплату Коболева.

Оказывается, за последние 5 лет Коболев получил 800 000 000 гривен из государственной казны. Шнайдер провел некоторые расчеты и получается, что на эту сумму, которая вмещается в несколько огромных камазов, можно было запросто приобрести:

питание для 30 000 000 украинских солдат;

провести операции на сердце в количестве 20 000;

обеспечить отоплением 2 000 000 квартир.

Также он отметил, что Андрей Коболев получает настолько большую заработную плату, что она в 13 раз превышает зарплату президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж двести четыре миллиона народных гривен заработной платы и премий. За прошлый год глава «Нафтогаза» получил 286 миллионов 500 тысяч гривен.