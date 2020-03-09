Экономика Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал

2020-03-09 14:13 144

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в понедельник, 9 марта, завершились обвалом на фоне распространения коронавируса в мире и снижения цен на нефть.

Так, ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, обрушился на 5,07% до отметки 19698,76 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 5,61% - до 1388,97 пункта.

Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 2,91% и выйдя на отметку 102,71-102,72 иен за доллар.

Наибольшим падением отметились компании японской нефтяной отрасли. Так, акции корпорации Japan Petroleum Exploration обрушились на 12,69% до отметки в 1974 иен за ценную бумагу.

Также серьезным падением завершились торги на биржах материкового Китая.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов упал на 3,01%, до отметки 2943,29 пункта. В минусе оказались все "голубые фишки". Наибольшие потери понесли держатели активов компаний в таких секторах, как информационные технологии, стройматериалы и потребление, соответствующие сводные индексы упали на 6,90%, 4,07% и 4%. Значительные убытки зафиксированы также по активам, связанным с недвижимостью, промышленным производством, финансами и телекоммуникационными технологиями.

Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" обвалился на 4,09%, до 11108,55 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 упал к концу торгов на 3,42%.

Аналогичная тенденция наблюдается и на европейских биржах. Аналитики опасаются, что эпидемия коронавируса в итоге может стать причиной нового мирового финансового кризиса.