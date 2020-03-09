Политика Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия

2020-03-09 13:11 153

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный на карантин из-за вспышки коронавируса.

"Президент республики, несмотря на отсутствие каких-либо вирусных симптомов, решил отменить всю свою публичную деятельность и отправился в официальную резиденцию на две недели", - сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом. За состоянием его здоровья две недели будут наблюдать врачи.

По последним данным в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них пока никто не вылечился. Всего же в мире насчитывается 110 146 заразившихся, известно о 3 826 погибших и 62 053 вылечившихся.