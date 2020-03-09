Политика Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия

2020-03-09 13:11 153

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный на карантин из-за вспышки коронавируса. 

"Президент республики, несмотря на отсутствие каких-либо вирусных симптомов, решил отменить всю свою публичную деятельность и отправился в официальную резиденцию на две недели", - сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом. За состоянием его здоровья две недели будут наблюдать врачи.

По последним данным в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них пока никто не вылечился. Всего же в мире насчитывается 110 146 заразившихся, известно о 3 826 погибших и 62 053 вылечившихся.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал

2020-03-09 14:13 150

фото Месяц в аду: Британец рассказал, как заразился, болел и победил коронавирус нового типа

2020-03-09 11:40 375

Трамп и Пенс участвовали в конференции с зараженными коронавирусом политиками

2020-03-09 11:14 216

Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели

2020-03-09 08:41 210

Еще новости в разделе "Политика"

Суд по делу МН17: на первое заседание не явился обвиняемый

2020-03-09 13:44 222

Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия

2020-03-09 13:11 153

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Нидерландах проходит суд по делу сбитого рейса МН17 на Донбассе - ОНЛАЙН

2020-03-09 12:07 222

Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19

2020-03-08 13:30 564
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Суд по делу МН17: на первое заседание не явился обвиняемый 2020-03-09 13:44 222
Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия 2020-03-09 13:11 153
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Нидерландах проходит суд по делу сбитого рейса МН17 на Донбассе - ОНЛАЙН 2020-03-09 12:07 222
Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19 2020-03-08 13:30 564

Лента

15:12 Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года
14:45 В Италии вместо воды из крана побежало элитное розовое шампанское
14:13 Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал
13:44 Суд по делу МН17: на первое заседание не явился обвиняемый
13:11 Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия
12:43 Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в Мексике
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12:07 В Нидерландах проходит суд по делу сбитого рейса МН17 на Донбассе - ОНЛАЙН
фото 11:40 Месяц в аду: Британец рассказал, как заразился, болел и победил коронавирус нового типа
11:14 Трамп и Пенс участвовали в конференции с зараженными коронавирусом политиками
КАРТА 10:42 Обострение на Донбассе: у ВСУ снова есть потери, много раненых