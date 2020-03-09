Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Нидерландах проходит суд по делу сбитого рейса МН17 на Донбассе - ОНЛАЙН

2020-03-09 12:07 225

В Нидерландах в судебном комплексе Схипхол стартовали слушания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17. Председательствовать будут голландские судьи Хендрик Стейнгаюс, Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

Процесс проходит на двух языках и в прямом эфире. Для рассмотрения дела судебный комплекс Схипхол зарезервировали на год.

Предварительный график слушаний: с 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

Как сообщила замдиректора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии Hromadske, внешнеполитическое ведомство в расследовании катастрофы лайнера занималось координацией общей работы, СБУ и представители Генпрокуратуры - опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер. Делегация Украины, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры - замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.