Экономика Переговоры Украины с МВФ откладываются – Bloomberg

2020-03-09 20:30 99

 

Переговоры Украины и МВФ относительно нового кредита затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука и назначения Кабмина Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

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