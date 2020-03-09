Экономика В Украине резко обвалились долговые бумаги. Что будет с экономикой

2020-03-09 21:00 51

В выходные доллар на фоне обвала на мировых фондовых биржах резко пошел вверх. В понедельник в обменниках "зеленый" продавали уже по 25 грн и даже выше. То, что значительно укрепило нацвалюту, теперь разворачивается против нее.

Украинские долговые бумаги резко обвалились после публикации закрытого отчета американского инвестиционного банка Morgan Stanley для своих клиентов. За одну торговую сессию стоимость украинских евробондов уменьшилась на более чем 3%.

На следующий день после смены Кабмина иностранные инвестбанкиры высказали ряд опасений относительно будущего реформ в Украине и возможного увеличения дефицита госбюджета. Они посоветовали своим клиентам сократить свои позиции в еврооблигациях Украины, а вместо этого вкладываться в египетские облигации. В то же время массовый выход инвесторов из украинских бумаг чреват проблемами для национальной экономики.

Давление на гривню

По словам экспертов, любая смена правительства или перестановки в экономическом блоке негативно влияют на рынок и инвесторов. "Распродажа евробондов на вторичном рынке не окажет влияния на стоимость обслуживания старого долга. Однако стоимость новых заимствований может вырасти, следуя общему тренду. То есть сейчас разместиться будет намного тяжелее и дороже, чем ранее", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еврооблигации потянут за собой и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

НБУ уже фиксирует снижение объемов облигаций на счетах нерезидентов, и этот процесс будет только усиливаться, считают эксперты. Это напрямую может отразиться на курсе национальной валюты.

"Как результат, гривня будет находиться под давлением, поскольку нерезиденты будут значительно меньше заводить иностранную валюту в страну. Более того, начнут выводить свои капиталы, продавая гривню", — добавил Андрей Шевчишин.

Кроме того, МВФ может затянуть с выдачей очередного кредита в $5,5 миллиарда. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Причина: после череды отставок появились опасения, что с новым Кабмином олигархи будут больше влиять на политику и экономику.

Впрочем, после падения гособлигаций новый министр финансов Игорь Уманский спешно заявил о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и нанести визит в Вашингтон в штаб-квартиру фонда вместе с новым премьером Денисом Шмыгалем.

Что с бензином

В то же время мировые цены на нефть катятся вниз. Если еще в начале 2020 года баррель марки Brent торговался в пределах $69, то в выходные снизился до $31,27. Как будет развиваться дальше ситуация — непонятно.

"Можно строить сколько угодно предположений и прогнозов, которые никогда не будут соответствовать реальным ценам из-за множества факторов, влияющих на котировки: от военных действий в нефтедобывающих регионах и аж до неосторожных высказываний мировых лидеров", — говорит эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Постепенно снижаются цены и на украинских заправках. По данным "Консалтинговой группы А-95", примерно за два месяца А-95 упал в цене на 75 коп., а дизельное топливо — на 87 коп. Существеннее всего подешевел в этом году сжиженный газ — на 1,71 грн. По словам экспертов, этот вид топлива быстрее всего реагирует на изменение ценовой мировой конъюнктуры.

На топливные цены в Украине глобально всегда влияют несколько факторов:

цены европейского рынка;

налоги;

курс Нацбанка к доллару США и евро;

соотношение спроса и предложения.

Стоит учитывать, говорят эксперты, что не существует прямой и строгой зависимости цен на нефтепродукты европейского рынка от мировой цены на нефть. "Мы с вами видим не спотовые цены фактических сделок сегодня на сегодня, а заявленные цены будущих сделок, т. н. фьючерсов на апрель-май. Коме того, от заявленных фьючерсов на нефть и до выхода на рынок готовых нефтепродуктов проходит около 45–50 суток", — рассказал Леонид Косянчук.

Иными словами, нефтепродукты из апрельской нефти поступят в продажу на АЗС не ранее июля. Поэтому быстрого и еще большего снижения цен на заправках пока ожидать не стоит, говорят эксперты.