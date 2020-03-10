Политика На границе Польши и Украины ввели эпидемиологический контроль

2020-03-10 08:39 243

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними странами, в частности и с Украиной. Об этом стало известно на пресс-конференции министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского и председателя Пограничной службы Томаша Праги, сообщает Укринформ.

"Всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал Каминский.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во "всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

Глава польской Погранслужбы Томаш Прага уточнил, что санитарный контроль вводится в пунктах: Колбасково, Свецко, Ольшина, Ендриховице и Гожички.

В рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет отделено от других автомобилей.

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