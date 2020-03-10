Политика Немедленно и без условий! - Эрдоган потребовал поддержки НАТО в Сирии

2020-03-10 09:40 336

Турецкий лидер на встрече в Брюсселе с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что ждет "конкретной поддержки" от союзников турецкой военной операции в Сирии и оперативного решения проблемы беженцев.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержка должна быть незамедлительной и без каких-либо дополнительных условий.

В свою очередь Столтенберг заявил, что "ни один другой союзник не пострадал больше от хаоса в Сирии, и ни один другой союзник не имеет больше беженцев".

По его словам, НАТО уже оказывает поддержку Турции системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушной и морском пространстве региона.

Напомним, в Сирии в последние месяцы обострился военный конфликт в провинции Идлиб. Турция, поддерживающая повстанцев, начала военное наступление на сирийские правительственные войска, которых, в свою очередь, поддерживают российские ВКС. Несколько десятков турецких солдат были убиты в боях в последние недели.