Экономика Доллар резко подорожал - официальный и реальный курсы валют на 10.03.2020

2020-03-10 11:42 279

Нацбанк Украины установил на 10 марта курс доллара на уровне 24,92 грн. Такие цифры обнародованы на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 18 коп. Европейская валюта также подорожала, но на 34 коп. Официальный курс евро сегодня составляет 28,23 грн.

Российский рубль также немного подорожал, егно курс к гривне на данное время -0,365 грн.

В то же время более заметные перемены на наличном рынке страны. Доллар и евро в обменниках столицы  в продаже подорожали более чем на гривну.

За доллар сегодня просят в среднем 25-25,7 грн. Евро можно обмеенять по 29-31 грн. А вот в покупке курс валют практически идентичен официальному.

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