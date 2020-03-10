Экономика Валюта прет вверх: будет ли доллар по 30

2020-03-10 16:30 216

Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события. Возник «идеальный шторм» фактически на всех сегментах валютных, фондовых и сырьевых рынков. Причем — не только из-за сугубо финансовых потрясений последних четырех дней, но и из-за паники, связанной с коронавирусом.

Из внешних факторов — одновременно сработали:

1) Рекордный обвал цен на нефть. РФ, Саудовская Аравия и страны ОПЕК не могут найти компромисса по квотам ее добычи и на фоне сокращения ее потребления в Китае. Исырьевой рынок буквально рухнул. Это обвалило рубль и грозит определенными существенными проблемами и украинскому экспорту, «завязанному» на разных видах сырья;

2) Паника из-за коронавируса фактически придавила до минимума туристический и транспортный поток во многих странах, сократила объемы торговли бытовой техникой, товарами длительного пользования и т.д. По разным подсчетам потери в день мировой торговли составляют до 74 млрд долларов. Это в сочетании с последним решением ФРС США — практически взорвало кросс-курс пары евро/доллар, что косвенно отражается и на курсе евровалюты в Украине. Пара евро/доллар уверенно идет к уровню 1,14 доллара за евро;

3) Обострение противоречий между США, странами ЕС и Китаем в части соблюдения правил торговых операций и стимулирования своих экономик из-за начавшегося существенного застоя, который грозит новым мировым кризисом в ближайшее время. Этим странам откровенно сейчас не до проблем развивающихся рынков, что заставляет часть инвесторов выводить свои капиталы из валют и бумаг развивающихся стран (в том числе и из украинских ОВГЗ). Это давит на курс в развивающихся странах и грозит девальвацией их валютам;

Из чисто украинских факторов сегодня на рынок будет влиять:

1) Психологически — отмена традиционного аукциона по ОВГЗ. Иностранцам сейчас не до покупки наших облигаций. Более того, многие из них стали выходить из украинских бумаг, что давит на курс. Именно поэтому и Нацбанк сейчас пытается потушить этот пожар, продавая почти все дни прошлой недели валюту на торгах. И сегодня он уже с утра также продает доллар. В начале — по 25,20 гривен и по 25,25 гривен, сейчас (на момент написания статьи) по 25,30. Продал уже не менее $150 млн. И пока это не остановило рынок;

2) Политика — смена правительства в нашей стране всегда приводит к психологическому давлению на курс;

3) Взлет объемов спроса на валюту со стороны всех импортеров при придерживании ее экспортерами и спекулятивной раскачкой рынка с целью по курсу пока в пределах до 26 гривен. Идет откровенная игра «на повышение», что грозит серьезными проблемами для чиновников НБУ, которые утверждали, что у них все под контролем. Очередные слухи о возможной смене части людей в Правлении Нацбанка ходят уже несколько дней. Это существенно давит на рынок;

4) Наличный рынок. Из-за неразберихи на рынках — владельцы обменок страхуются и выставляют спред в пределах до 1 -1,20 гривен на долларе и евро, что только подталкивает население к росту девальвационных настроений и тоже приводит к давлению на курс.

Панику умышленно разгоняют и сейчас вопрос удержания курс уже является не только экономическим, но и политическим вызовом как для властей, так непосредственно и для самого Нацбанка.

По нашему мнению, НБУ в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 гривен.

На сегодня, 10 марта — по прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах составят до $350-400 млн при заключении до 700 сделок с очень широким коридором по доллару в пределах 25,15-25,60 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 24,70-25,20 и продажа 25,25-26,00 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 25,20-25,30 гривен и продажа 25,50-25,75.