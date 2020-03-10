Политика Знаменитый Печерский суд Киева избрал меру нардепу Софие Федине

2020-03-10 15:45 174

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства нардепу Софии Федине по делу об угрозах президенту.

Как сообщает УНН, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 12 апреля.

Также, суд обязал нардепа являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении жительства и в случае трудоустройства о смене работы.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.