Спорт Италия попросит УЕФА перенести начало Евро-2020 из-за коронавируса

2020-03-10 20:30 174

 

Эпидемия коронавируса вносит коррективы в расписание ведущих футбольных турниров Европы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже сообщил, что розыгрыш Серии А приостановлен на неопределенный срок. Это означает, что доиграть чемпионат, не внеся изменений в календарь, будет невозможно.

По информации La Repubblica, Италия будет вынуждена просить УЕФА перенести начало чемпионата Европы на несколько недель. К тому же матч-открытие турнира должен состояться в Риме 12 июня. Отмечается, что на самом деле существует вероятность, что Евро-2020 перенесут на осень или даже на лето 2021 года.

Правда есть еще один вариант: Серия А пересмотрит остаток календаря, матчи пройдут в плотном графике (каждые 2-3 дня), а кубок Италии будет перенесен на август.

Напомним, вспышка смертельной болезни впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 3,8 тысячи человек. Италия – крупнейший очаг болезни в Европе, а также лидер по смертности.

 

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