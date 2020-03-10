Экономика НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

2020-03-10 21:00 150

 

В Нацбанке уверены, что ситуация под контролем и резервов для сглаживания колебаний курса гривни достаточно

Ситуация на украинском валютном рынке (межбанковском и наличном) оказалась под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что у регулятора достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни и он не допустит "раскачивания". Сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

На прошлой неделе НБУ три дня выходил с интервенциями по продаже валюты и продал $307 млн​. Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанке в послепраздничные дни, который "подпитывается нервными настроениями участников рынка", НБУ на 13:00 продал $250 млн.

При этом в Нацбанке считают, что на начало марта влияние коронавируса на экономику Украины пока ограничено и нейтрально. По мнению регулятора на это указывает:

1) рост украинского экспорта;

2) некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж;

3) цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта;

4) уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ в течение последних недель не является значительным.

В Нацбанке отмечают, что будут следить за ситуацией и при необходимости проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В НБУ добавляют, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и у банковской системы достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная - более $8 млрд. Следовательно, у банков достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.

"В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - говорится в сообщении.

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