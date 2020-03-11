Политика Разумков сообщил, когда Рада изменит спорный языковой закон

2020-03-11 10:42 207

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.

Ранее Венецианская комиссия раскритиковала закон Украины о языке. Официальбному Киеву предлагают пересмотреть закон о госязыке и подготовить закон о нацменьшинствах.