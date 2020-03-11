Политика Коронавирус в Украине: Сегодня Кабмин планирует объявить строгий карантин

2020-03-11 09:39 408

Кабинет министров на своем заседании в среду намерен ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с коронавирусом.

"В Кабмине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами", - сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в Telegram.

Данную информацию о введении ограничений также подтверждает источник в правительстве "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Кабмин рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах и т. д.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Напомним, ранее в Киев поступили скоростные тесты на диагностирование коронавируса. В столице получили 1,2 тыс. тест-систем, к концу недели их будет 5 тыс. Скоростные тесты направят в 7 базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус.