Политика Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса

2020-03-11 13:14 48

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов".

В документе говорится, что из-за распространения коронавируса в мире призвал народных депутатов не ездить за границу, а в административных зданиях Рады принять необходимые меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных заболеваний.

"В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения устойчивой работы ВРУ и его органов на основании статьи 88 Конституции Украины, пунктов 7 и 8 статьи 78 Регламента ВРУ: народным депутатам Украины, работникам Аппарата ВРУ настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в сообщении.

Также в распоряжении руководителю Аппарата ВРУ Штучному В.В. поручено "принять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады Украины".