Политика Спецслужбы РФ устроили массовые обыски у татар в аннексированном Крыму

2020-03-11 11:43 165

Силовики РФ в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с организацией Хизб ут-Тахрир.

"Задержали пятерых человек по обвинению в участии в деятельности Хизб ут-Тахрир. Адвокаты на месте там работают", - сообщает адвокат Николай Полозов.

Ранее сегодня стало известно, что в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар. Сотрудники ФСБ России проводят обыски у крымских татар и у представителей общественной организации.

Напомним, Мустафа Джемилев заявил, крымские татары, включенные в список, могут отказаться от обмена.

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Спецслужбы РФ устроили массовые обыски у татар в аннексированном Крыму 2020-03-11 11:43 165

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