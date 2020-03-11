Политика Зеленский официально представил нового министра обороны Украины

2020-03-11 12:40 126

Президент Украины представил нового министра обороны Украины - Андрея Тарана. 

"Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Украины Андрея Тарана. Это почетная, вместе с тем очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки, стального духа", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский отметил, что для нового министра главным приоритетом будет обеспечение высокой обороноспособности Украины. Он подчеркнул необходимость сотрудничества Минобороны и руководителя ВСУ во всех главных направлениях и отметил, как важно, чтобы армия уважала министра.

Напомнил глава государства и о важности достойного обеспечения военных современным и эффективным вооружением, повышения уровня подготовки и усиления социальной защиты.

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