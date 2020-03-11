Политика Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль

2020-03-11 17:00 93

 

Министры украинского правительства отказались от своих премий до конца текущего года . Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, 11 марта.

"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что правительство премьера Алексея Гончарука привязало зарплаты министров, заместителей министров и руководства государственных предприятий к средней зарплате по стране через коэффициент.

Ранее "Страна писала о том, что опубликованы зарплаты украинских министров за январь, где самая низкая была у министра Кабмина Дмитрия Дубилета - 12 721 грн а самая высокая - у главы МИД Вадима Пристайко - 68 269 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам: «Правительство не сможет…»

2020-03-11 17:23 75

КАРТА Обострение на Донбассе: Силы ООС снова понесли потери, много раненых

2020-03-11 08:40 282

Коронавирус на Донбассе: под "подозрение" попал автобус из Москвы

2020-03-10 21:30 684

Валюта прет вверх: будет ли доллар по 30

2020-03-10 16:30 534

Еще новости в разделе "Политика"

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль

2020-03-11 17:00 93

Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией

2020-03-11 16:30 84

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1647

Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса

2020-03-11 13:14 219
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль 2020-03-11 17:00 93
Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией 2020-03-11 16:30 84
В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты 2020-03-11 13:41 1647
Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса 2020-03-11 13:14 219

Лента

17:30 Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса
17:23 Эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам: «Правительство не сможет…»
17:15 Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина
17:00 Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль
16:30 Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией
фото 15:45 Джаред Лето ради селфи залез на верхушку Рыбальского моста в Киеве
15:16 Доллар подошел к новой психологической отметке - уже почти 26 грн
14:42 Памятка украинцу на время карантина - сколько и чего запасать на каждого члена семьи
видео 14:27 Кличко смешно ввел в Киеве ряд ограничений из-за коронавируса
13:41 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты