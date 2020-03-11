Политика ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

2020-03-11 19:00 204

В ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

Об этом на пресс-конференции в Женеве в среду, 11 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Twitter-страница организации (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена", – отметил он.

Также глава ВОЗ заявил, что организация "круглосуточно оценивает вспышку" этой болезни. "И мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия", – сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул: в ближайшие дни и недели ожидается рост количества случаев заражения и смертей от COVID-19, как и количества охваченных инфекцией стран.

"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, создаваемой этим коронавирусом. Это не меняет того, что делает ВОЗ, и не меняет того, что должны делать страны", – обратил внимание Гебрейесус.

81 страна, по его словам, не сообщила ни о каких случаях COVID-19, а 57 стран сообщили о 10 или менее случаях.

"Все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", – сказал глава ВОЗ, указав на то, что несколько стран "продемонстрировали, что этот вирус можно подавлять и контролировать".

В то же время, как сказал он, некоторые страны борются с нехваткой потенциала, ресурсов или же "с отсутствием решимости".

Справка: пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах.

Заболевание имеет глобальное влияние, вспышка сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными смертями людей.

По состоянию на 11 марта в мире более 121,5 тысяч человек заразились коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что эта болезнь может поразить до 70% населения.