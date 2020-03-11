Экономика Доллар на "черном рынке" достиг 27 гривен

2020-03-11 20:30 162

 

Наличный валютный рынок лихорадит в Украине. Американская валюта за день подорожала более чем на гривну.

Вчерашний рост доллара в Украине продолжился и сегодня. Так, курс американской валюты на "черном рынке" резко вырос. Об этом сообщается на сайте Минфин в среду, 11 марта.

По состоянию на 17:30 средний курс доллара в покупке составляет 26,30 грн, а в продаже – 26,95 грн.

При этом еще во вторник, 10 марта, доллар продавался по 25,70-26 грн.

Как сообщалось, накануне из-за обвала цен на нефть курсы доллара и евро в Украине подскочили на 60-110 копеек.

Национальный банк повысил официальный курс доллара на 11 марта на 39 копеек.

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Экономика

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