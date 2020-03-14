Спорт видео Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов

2020-03-14 11:30 168
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Сегодня в Лондоне прошла первая пресс-конференция между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

После общения с прессой оба бойца провели традиционную дуэль взглядов, которая закончилась не традиционным для таких случаев селфи боксеров.

А по окончании фотосессии украинец побрызгал всех антисептиком, по-видимому, вытравливая нечистый дух.

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.

 

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Спорт

видео Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов 2020-03-14 11:30 168
Усик против опытного Чисоры - стали известны дата и детали боя 2020-03-12 14:45 429
Ожидаемый матч Манчестер Сити-Арсенал не состоится из-за коронавируса 2020-03-12 09:12 396
Италия попросит УЕФА перенести начало Евро-2020 из-за коронавируса 2020-03-10 20:30 705

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