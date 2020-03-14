Экономика Доллар нанес новый удар, гривна летит вниз: чего ждать от курса в обменниках

2020-03-14 09:19 261
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Гривна продолжает снижаться на фоне резкого скачка доллара. В то же время евро немного сдал позиции

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на субботу, 14 марта. Судя по новым цифрам, в Украине продолжится тенденция на рост доллара и снижение гривны.

Так, американская валюта существенно выросла в цене по сравнению с предыдущими показателями и достигла отметки в 26,08 гривен.

Официальные курсы иностранных валют в субботу составят:

- 100 долларов США – 26,089 гривен;

- 100 евро – 28,9901 гривен;

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 23 копейки, в то время как евро напротив упал на 6 копеек.

Ранее мы сообщали, по словам финансового аналитика Сергея Фурса, Нацбанк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта - 26,6 миллиарда долларов), за счет чего "будет сдерживать снижение курса гривны".

 "Но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история", - отметил эксперт.

Напомним, эта неделя началась с "черного понедельника", 9 марта, - обвала нефтяного рынка - что потянуло за собой падение некоторых мировых валют, в том числе рубля. Спусковым крючком начала мирового финансового кризиса может стать эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Для Украины ситуация может оказаться очень болезненной, несмотря на попытки НБУ ее сдерживать.

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", - прокомментировал Фурса.

По словам экс-министра экономики Виктора Суслова, нынешний кризис похож на тот, что был в 2008 году: "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

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Экономика

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