Коронавирус В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020

2020-03-15 00:05 12
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Эвелина Кристиллен, представитель исполнительного комитета УЕФА, подтвердила, что организация рассматривает вариант с проведением чемпионата Европы в 2021 году.

Слова Кристиллен приводит Football Italia.

Так, представительница УЕФА заявила, что в организации с пониманием относятся к сложившейся ситуации из-за коронавируса, и готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы национальные европейские футбольные федерации получили возможность доиграть свои чемпионаты в июне-июле. В таком случае чемпионат Европы, старт которого запланирован на 12 июня, будет проведен позже. "Вариант с переносом Евро-2020 на следующий год действительно рассматривается", - сказала Кристиллен.

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