Экономика Доллар официально уже дороже 26 грн и продолжает расти - к чему готовятся в НБУ

2020-03-16 11:42 294
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Нацбанк Украины на 16 марта установил курс на уровне 26,08 грн за доллар (на 23 коп. ниже, чем курс, установленный ранее) и 28,99 грн за евро (на 6 коп. выше, чем курс, установленный перед тем).

В связи с падением курса гривны, НБУ пока не планирует вводить никаких валютных ограничений. По данным регулятора, резервов для сглаживания курсовых колебаний достаточно.

Более того, в НБУ считают, что скачок курса в течение этой недели связан в основном с психологическим фактором. Однако регулятор снизил учетную ставку до 10%. К концу 2020 года прогноз учетной ставки снижен до 7%.

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Экономика

Доллар официально уже дороже 26 грн и продолжает расти - к чему готовятся в НБУ 2020-03-16 11:42 294
Коронавирус рушит экономику. Эксперты ожидают серьезных проблем в торговле 2020-03-16 07:45 783
Доллар нанес новый удар, гривна летит вниз: чего ждать от курса в обменниках 2020-03-14 15:00 10686
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