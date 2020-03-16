Политика Рада до 3 апреля не примет ни одного закона - заседания отменены из-за COVID-19

2020-03-16 15:16 126

Верховная Рада из-за коронавируса меняет график своей работы. Нардепы до 3 апреля будут работать в комитетах, без пленарных заседаний.

"О графике работы ВРУ, будет предложено изменить график работы ВРУ. Рада не закрывается, ВР продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель. И до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах.

Я имел разговор с нашими коллегами из разных депутатских фракций и групп, все это предложение поддержали", - заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что журналистам в Верховной Раде из-за коронавируса разрешили работать только в пресс-центре, на балкон и в кулуары вход запрещен. Без масок войти в помещение парламента невозможно. У тех, кто не имел при себе средств индивидуальной защиты, проверили температуру, предоставили им маски.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше