Экономика НБУ пытается устранить дефицит доллара - валюта начала поступать в кассы банков

2020-03-20 12:43 186
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НБУ уже пополняет кассы банков наличной иностранной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса. 

"Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", – сказано в сообщении.

Нацбанк планирует продолжить проводить такие операции для устранения нехватки наличной иностранной валюты в банках.

"Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

При этом в Банке подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

Ранее на этой неделе в НБУ подтвердили информацию о нехватке валюты в Украине из-за задержек с ее доставкой. Вскоре после этого ряд банков приостановили обмент наличной валюты. 

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Экономика

НБУ пытается устранить дефицит доллара - валюта начала поступать в кассы банков 2020-03-20 12:43 186
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