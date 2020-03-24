Экономика Доллар и евро опять начали быстро дорожать - что будет с курсом валют

2020-03-24 11:42 450
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В Украине снова начали быстро дорожать основные валюты. Причем, не только в обменниках и коммерческих банках. Заметно изменился и официальный курс доллара и евро.

Так, в частности, Нацбанк Украины на 24 марта установил официальный курс доллара на уровне 28,11 грн за долл.

Курс евро установлен на уровне 30,24 грн за евро.

Средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,50-28,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и в продаже подорожал на 8 коп. Евро в покупке подорожал на 25 коп., а в продаже - на 15 коп., составив 29,40-30,45 грн. Рубль подорожал в покупке, составив 0,319-0,360 грн.

Напомним, ранее НБУ заявлял, что не намерен вводить в Украине никаких ограничений на валютные операции. Тем не менее крупнейшие банки страны закрыли все наличные обменные операции и перешли на торговлю валютой в онлайн-режиме.

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