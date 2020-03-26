Экономика Банки Украины обязали наполнять банкоматы деньгами и возвращать вклады

2020-03-27 13:42 135

Нацбанк будет жестко реагировать на жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады. Об этом сообщила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова во время онлайн-круглого стола в Киеве.

«Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо, и мы будем это коммуницировать», – сообщила Катерина Рожкова.

Второй момент – банкоматные и POS-терминальные сети.

«Банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то, что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех (банков). Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду», – сказала она.

Третий важный момент – непрерывность работы карт.

«Завершается срок действия карт. Те карты, которые вы можете продолжить технически, пожалуйста, сделайте это. А по картам, где это невозможно сделать, организуйте доставку и выдачу карт людям», – посоветовала она.

Бывают также случаи, когда клиент «привязан» к конкретному отделению, а оно закрылось на карантин, и клиент не может получить карту. «Это вопрос изменения регламента, но измените его оперативно, чтобы люди имели доступ к деньгам», – отметила Катерина Рожкова.

Источник: Finclub

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше