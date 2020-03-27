Экономика Что происходит с долларом и евро.Официальный и реальный курс валют на сегодня

2020-03-27 10:39 489

27 марта Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 28,13 грн., сообщается на официальном сайте НБУ. Напомним, для сглаживания валютных колебаний НБУ за минувшие сутки продал на межбанке 11 млн долларов.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 18 коп. Евро подорожал на 60 коп. и составил 30,86 грн. Рубль тоже немного подорожал и теперь составляет 0,361 грн.

На наличном рынке также зафиксировано подорожание валют. Так, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 28,00-28,60 грн.

Как сообщает "Минфин", за минувшие сутки доллар в покупке подорожал на 23 коп., а в продаже - на 20 коп. Евро в покупке подорожал на 60 коп., а в продаже - на 80 коп., составив 30,40-31,40 грн.

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