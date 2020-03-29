Коронавирус видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами

2020-03-29 21:00 354
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Сети опубликовали видео, как полиция в аэропорту «Борисполь» гоняется за пассажирами самолета, прилетевшего из Вьетнама.

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола.

"Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта", - написал он под видео.

На видео видно, как люди ломают двери «Борисполя», а потом спешно покидают аэропорт, убегая от полицейских.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 29 марта всего зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Отметим, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире с 12 марта до 3 апреля 2020 года. В связи с этим в стране и в Киеве, в частности, закрыты школы, детсады, запрещены массовые развлекательные мероприятия.

С 23:00 17 марта в Киеве была приостановлена работа метрополитена. Сотрудники некоторых частных и госпредприятий могут пользоваться общественным транспортом по спецпропускам, остальным категориям граждан запрещено пользоваться общественным транспортом.

По решению Кабмина от 25 марта 2020 года, до 24 апреля во всех областях Украины введен режим ЧС.

С 28 марта Украина окончательно закрыла свои границы на время карантина. В связи с этим на КПП образовались огромные очереди желающих вернуться в родную страну.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше!

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Соблюдайте правила карантина: полиция обратилась к населению

2020-03-29 12:00 480

Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

2020-03-28 13:00 639

Аваков рассказал о комендантском часе и отслеживании нарушителей по мобильному

2020-03-26 13:44 573

Полиция хочет ввести в Киеве комендантский час из-за угрозы мародерства

2020-03-25 12:43 681

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 475, летальных — 10

2020-03-29 22:32 534

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

2020-03-29 22:30 336

Кабмин решился на радикальные изменения бюджета, что ждет Украину: "урезание доходов и..."

2020-03-29 22:00 636

Главы двух министерств Емец и Уманский подали в отставку — Геращенко

2020-03-29 21:30 420
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 475, летальных — 10 2020-03-29 22:32 534
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина 2020-03-29 22:30 336
Кабмин решился на радикальные изменения бюджета, что ждет Украину: "урезание доходов и..." 2020-03-29 22:00 636
Главы двух министерств Емец и Уманский подали в отставку — Геращенко 2020-03-29 21:30 420

Лента

22:32 Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 475, летальных — 10
22:30 В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
22:00 Кабмин решился на радикальные изменения бюджета, что ждет Украину: "урезание доходов и..."
21:30 Главы двух министерств Емец и Уманский подали в отставку — Геращенко
видео 21:00 Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами
видео 20:30 Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине
20:00 Ученые определили температуру, при которой коронавирус особенно активен и опасен
15:00 В Минздраве назвали возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине
14:30 В Минздраве предусматривают внедрение "клинической сортировки"
14:00 В США впервые умер младенец с коронавирусом