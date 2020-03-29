Коронавирус видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами

2020-03-29 21:00 354

В Сети опубликовали видео, как полиция в аэропорту «Борисполь» гоняется за пассажирами самолета, прилетевшего из Вьетнама.

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола.

"Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта", - написал он под видео.

На видео видно, как люди ломают двери «Борисполя», а потом спешно покидают аэропорт, убегая от полицейских.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 29 марта всего зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Отметим, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире с 12 марта до 3 апреля 2020 года. В связи с этим в стране и в Киеве, в частности, закрыты школы, детсады, запрещены массовые развлекательные мероприятия.

С 23:00 17 марта в Киеве была приостановлена работа метрополитена. Сотрудники некоторых частных и госпредприятий могут пользоваться общественным транспортом по спецпропускам, остальным категориям граждан запрещено пользоваться общественным транспортом.

По решению Кабмина от 25 марта 2020 года, до 24 апреля во всех областях Украины введен режим ЧС.

С 28 марта Украина окончательно закрыла свои границы на время карантина. В связи с этим на КПП образовались огромные очереди желающих вернуться в родную страну.

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