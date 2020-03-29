Коронавирус видео Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине

2020-03-29 20:30 732
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Президент отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении спрогнозировал три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

"Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм", - заявил президент.


Второй сценарий, по словам Зеленского, это 25% больных, третий - более 50% одновременно больных коронавирусом.

"Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - предупредил президент.

Детали: Зеленский отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Напомним, что количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 418.

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