Президент отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении спрогнозировал три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.
"Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм", - заявил президент.
Второй сценарий, по словам Зеленского, это 25% больных, третий - более 50% одновременно больных коронавирусом.
"Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - предупредил президент.
Детали: Зеленский отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.
Напомним, что количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 418.
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