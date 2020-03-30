Экономика Курс валют в Украине - внутренний прогноз Кабмина по доллару о котором умалчивали

2020-03-30 11:42 264

Нацбанк Украины установил на 30 марта курс доллара на уровне 28,18 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 5 коп.

Евровалюта также подорожала, но на 4 коп. Курс епро на понедельник составил 30,90 грн.

Рубль немного подешевел и теперь составляет 0,357 грн.

Напомним, среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн. Такие данные заложены в ключевые параметры нового макроэкономического прогноза Кабмина, указано в сообщении премьера Дениса Шмигаля в Telegram-канале.

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