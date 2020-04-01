Политика В Раде уже нашли способ заблокировать старт свободного рынка земли

2020-04-01 13:44 189
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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене принятия закона о введении рынка земли. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента в среду, 1 апреля.

Проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты от фракции Батькивщина Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Этот проект постановления стал пятым по счету: в Раду уже были внесены четыре других проекта постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Отметим, что три из них инициировали члены фракции Батькивщина.

Теперь спикер Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, пока депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Напомним, что в Раде блокируют подписание закона о рынке земли. На сайте парламента зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон.

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