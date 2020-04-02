Экономика Доллар и евро дешевеют - что сейчас происходит с валютой и гривной

2020-04-02 13:15 132

Сегодня средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,45-28,00 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и продаже подешевел на 10 коп.

Евро в покупке подешевел на 25 коп., а в продаже - на 48 коп., составив 29,75-30,32 грн.

А вот межбанковские валютные торги в Украине в четверг открылись долларом по 27,63-27,67 грн. Как сообщает "Минфин", по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 1 коп., а в продаже - на 2 коп.

Евро к закрытию торгов в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 коп. и составил 30,20-30,25 грн.

Российский рубль немного подорожал и составил 0,353-0,353 грн.

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