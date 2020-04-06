Экономика За месяц карантина украинцы забрали из банков почти три миллиарда

2020-04-07 09:43 240
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За март 2020 года остатки на счетах населения в банках сократились на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%). Об этом сообщает Экспертная платформа Нацбанка в Facebook.

Как отмечают эксперты, решение Нацбанка о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.

Оперативный мониторинг Национального банка свидетельствует, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта.

Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%).

По данным регулятора, ежедневная динамика вкладов в гривнах мало отличается от профилей предыдущих периодов. Что касается валютных счетов, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются.

"Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте - 3,11%", - напомнили в НБУ.

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