Экономика Карантин: Доходы бизнеса упали на 90-100%, уволен каждый второй сотрудник

2020-04-08 09:11 246

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Такие данные получило Сообщество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес. Те компании, которые продолжают работать, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.Треть владельцев бизнеса, преимущественно микроуровня, фиксируют падение доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников.

Крупные предприятия теряют 10-25% прибылей, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

Кроме того, на рынке труда уменьшилось количество вакантных мест. По данным Work.ua, за две недели вакансий стало меньше в 1,8 раза. В 2,5 раз сократилось количество новых публикаций о поиске новых сотрудников.

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