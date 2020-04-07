Экономика Затраты на борьбу с COVID-19 в Украине уже достигли миллиарда, и это еще не все

2020-04-08 13:15 216
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Затраты Украины на борьбу с пандемией коронавируса составили почти миллиард гривен, о чем свидетельствуют данные системы государственных закупок Prozorro.

"В общем с 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом провела закупки на 952 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 7% от этой суммы - 65 млн гривен - потратили на камеры для измерения температуры.

Также было закуплено медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) - на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) - 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации - 116 млн гривен.

Напомним, официальный Киев ждет от МВФ 4 миллиарда долларов, часть этих денег планируют потратить на борьбу с COVID-19.

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