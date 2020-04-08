Экономика Игроки валютного рынка продолжают ждать хороших новостей

2020-04-08 08:36 204
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Рынки постепенно переходят из шокового в депрессивное состояние, не находя поводов для радости и оснований для точных прогнозов. Пандемия вируса продолжает бодрым шагом идти по планете, экономические сигналы из США и Европы говорят о кризисе, а нефтедобывающий сегмент готовится.

Тем не менее, несколько новостей все же вселяют шаткий оптимизм и веру в светлое будущее. Насколько оправданы эти надежды, покажет время, а пока остается следить за фундаментальными сигналами и курсов валют. За парой доллар-рубль можно наблюдать на сайте компании Инстафорекс.

Нет прецедентов – нет прогнозов

Нервозности добавляет тот факт, что мировая экономика не сталкивалась ни с чем подобным в рамках новейшей истории. Ни финансовые регуляторы, ни здравоохранение не дает четких прогнозов – стабилизация будет зависеть от распространения коронавируса, скорости восстановления экономики, стимулирующих мер, которые отличаются в разных странах.

Пока лишь известно, что Китай начал восстанавливаться, о чем свидетельствуют мартовские отчеты. Это отражается и на деловой активности, и на закупках углеводородов. Запад, наоборот, перенял эстафету плохих макроэкономических сигналов, но есть основания полагать, что это временное явление.

Пока статистика ВОЗ по поводу распространения вируса неоднозначная, но положительная динамика уже периодически прослеживается. 

Нефть ждет решений экспортеров

Инвесторы нефтяного рынка переживают не только о падении спроса и росте добычи, но и о ресурсах хранилищ. Если последние переполнятся, а экспортеры продолжат добывать нефть, это скажется на ценах нехорошо. С другой стороны, достижение ценового дна может означать разворот котировок, но как низко они упадут, и когда начнется стабилизация рынка, неясно.

Пока лишь известно, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу уже к маю, хотя планирует сделать это в меньшей мере, чем было заявлено раньше. Возможно, сказывается давление, которое оказывают США на арабских добытчиков черного золота. США и Россия параллельно могут начать переговоры на уровне министерств, чтобы обсудить возможные варианты выхода из кризиса.

Новые тесты и вакцины

США вышли на первое место по числу инфицированных, но и хорошие новости в стране есть. Например, было объявлено о разработке нового теста на коронавирус, который дает результат в считанные минуты. Кроме того, ожидается, что правительство поддержит компании, которые разрабатывают вакцину против заболевания.     

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