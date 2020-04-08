Мир фото Сенатор США вылечился от коронавируса и устроился бесплатно работать в клинику

2020-04-08 14:16 210
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В США сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который вылечился от коронавируса, пошел работать волонтером в больницу, о чем он сообщил в Twitter.

Политик также поблагодарил всех за поддержку.

"Меня снова протестировали, результат - отрицательный", - отметил Пол.

По его словам, он начал заниматься волонтерской деятельностью в одной из больниц,"чтобы помочь тем, кто нуждается в моей общине, включая больных коронавирусом".

"Вместе мы это преодолеем!" - заявил сенатор.

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