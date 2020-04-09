Экономика Что происходит с долларом, евро и гривной - реальный курс на сегодня

2020-04-09 10:38 207
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Нацбанк Украины установил на 9 апреля курс доллара на уровне 27,19 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, за минувшие сутки доллар подорожал на 10 коп.

А вот Евро подорожал, правда всего на 1 коп. Официальный курс евровалюты в четверг составляет 29,57 грн.

Более заметные изменения наблюдаются на наличном рынке. Так, в частности, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 21,10-27,61 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 30 коп., а в продаже - на 56 коп. 

Евро в покупке подорожало на 38 коп., а в продаже - на 35 коп., составив 29,20-29,95 грн. Рубль подорожал в среднем до 0,320-0,365 грн.

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Экономика

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