Экономика Что происходит с долларом, евро и гривной - реальный курс на сегодня

2020-04-09 10:38 207

Нацбанк Украины установил на 9 апреля курс доллара на уровне 27,19 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, за минувшие сутки доллар подорожал на 10 коп.

А вот Евро подорожал, правда всего на 1 коп. Официальный курс евровалюты в четверг составляет 29,57 грн.

Более заметные изменения наблюдаются на наличном рынке. Так, в частности, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 21,10-27,61 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 30 коп., а в продаже - на 56 коп.

Евро в покупке подорожало на 38 коп., а в продаже - на 35 коп., составив 29,20-29,95 грн. Рубль подорожал в среднем до 0,320-0,365 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, что будет с ценами и гривной