Политика Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет страны, измененный из-за карантина

2020-04-10 09:10 255

Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает пресс-служба Кабмина.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного Госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в Госбюджет", - сказал Шмыгаль.

Премьер рассказал послу о шагах, которые правительство делает в противодействии распространению коронавирусной болезни. В частности относительно поддержки медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, потерявших работу, малого и среднего бизнеса.

Напомним, 30 марта Рада направила на повторное первое чтение сокращение государственного бюджета Украины на 2020 год, который хотели принять из-за пандемии коронавируса. В старой версии бюджет Украины на 2020 год хотели уменьшить на 122,9 млрд грн. Согласно законопроекту, общий фонд должен измениться на 121,77 млрд грн. Обновленный госбюджет Рада планирует рассмотреть на следующей неделе.

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